TomTom VIA 53, navigatore sempre aggiornato

Luca Colantuoni,

Gli smartphone hanno ormai soppiantato i tradizionali navigatori satellitari, ma TomTom è ancora uno dei maggiori produttori mondiali ad offrire diversi modelli per tutte le tasche. Il nuovo TomTom VIA 53 con schermo touch da 5 pollici è un PND di fascia media dotato di connettività WiFi che consente di scaricare gli aggiornamenti in maniera autonoma. Il dispositivo può inoltre essere collegato allo smartphone.

Il TomTom VIA 53 possiede un display touch da 5 pollici con risoluzione WVGA (480×272 pixel) e integra 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 32 GB. La batteria garantisce un’autonomia massima di un’ora. L’azienda olandese ha aggiornato il processore in modo da incrementare la velocità di accensione, la ricerca delle destinazioni e il calcolo dei percorsi. Il modulo WiFi permette di scaricare le nuove versioni del software e delle mappe europee (gratuite per sempre), senza collegamento al computer. Anche TomTom Traffic è gratuito a vita, mentre gli autovelox e tutor solo per tre mesi.

Grazie al microfono è possibile eseguire diverse operazioni mediante comandi vocali. Il modulo Bluetooth consente invece di collegare il navigatore allo smartphone, sul quale è installato l’app TomTom MyDrive, per accedere ai servizi del produttore olandese, come le condizioni del traffico in tempo reale. È possibile inoltre effettuare chiamate in vivavoce, leggere i messaggi e interagire con Siri e Google Now.

Il TomTom VIA 53 è disponibile a partire dal 9 maggio. Il prezzo per gli utenti italiani è 199,95 euro. L’ordine può essere effettuato direttamente sul sito del produttore. La consegna è gratuita.