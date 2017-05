Vodafone down: la rete fissa è ferma

Giacomo Dotta,

Si tratta di una serata senza connessione per gli utenti Vodafone di mezza Italia. Sebbene al momento non siano chiare le cause né i tempi del ripristino, è giunta la conferma da Vodafone di quanto sui social era ormai evidente: niente Web per gli abbonati al servizio dell’azienda.

Vodafone down: cosa succede

Spiega Vodafone su Twitter: «Siamo a conoscenza dei disservizi sulla rete fissa e siamo al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio». La conferma del disservizio è giunta alcune ore dopo le prime avvisaglie di malfunzionamento, ma ha quantomeno confermato in modo ufficiale che il problema è vasto ed assodato. Nel frattempo un workaround si è diffuso tramite gli stessi canali sui quali #vodafonedown era ormai trending topic della serata: modificare il DNS in uso è stratagemma sufficiente per poter ricominciare a navigare.

Siamo a conoscenza dei disservizi sulla rete fissa e siamo al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio — Vodafone it (@VodafoneIT) May 8, 2017

Quest’ultima segnalazione, ripetuta da più parti, sembra indicare l’origine del problema all’interno di un qualche malfunzionamento a livello di DNS, ma su tale fronte non sono al momento giunte conferme. Con il passare dei minuti si leggono anzi segnalazioni relative al ripristino della navigazione in alcune parti d’Italia, spesso e volentieri legate proprio al cambio del DNS in uso (ad esempio OpenDNS o i Google Public DNS in sostituzione dei DNS ufficiali forniti da Vodafone).

Coloro i quali intendono tentare di navigare con questo sistema debbono semplicemente cercare i DNS con cui stanno navigando e sostituire (nel caso dei Google Public DNS) i riferimenti 8.8.8.8 e 8.8.4.4, rispettivamente primario e secondario. Se si sceglie OpenDNS è possibile invece seguire le istruzioni sul sito ufficiale.