Alexa Calling, chiamate e messaggi gratuiti

Luca Colantuoni,

La funzionalità più interessante e utile introdotta con Echo Show è la possibilità di effettuare chiamate e di inviare messaggi. Questa novità non è tuttavia un’esclusiva del nuovo dispositivo, ma può essere sfruttata anche con i precedenti smart speaker Echo e Echo Dot, oltre che tramite l’app Alexa per iOS e Android, della quale è stata pubblicata una versione aggiornata sugli store Apple e Google.

Chiaramente solo Echo Show consente di effettuare le video chiamate, essendo l’unico modello dotato di schermo. Le chiamate audio e i messaggi (di testo e vocali) gratuiti sono possibili anche con Echo e Echo Dot, per i quali è stato attivato il servizio mediante l’app Alexa. L’utente vedrà i contatti che hanno attivato il servizio e potrà avviare la conversazione, usando comandi vocali del tipo “Alexa, chiama mamma” oppure “Alexa, invia un messaggio a mamma“. Il dispositivo del destinatario emetterà un suono e mostrerà una luce verde per le chiamate e i messaggi in arrivo.

Con Echo Show è possibile utilizzare la modalità Drop In per i contatti inseriti in una whitelist. In questo caso la video chiamata attiverà automaticamente fotocamera e microfono dei dispositivo ricevente. Si tratta di una funzionalità molto utile per anziani e bambini (baby monitor). Gli utenti possono anche effettuare chiamate verso smartphone con l’app Alexa, ma non verso numeri fissi.

L’interfaccia di Alexa per iOS e Android è stata aggiornata per includere il supporto per chiamate e messaggi. Toccando l’icona centrale nella parte inferiore si apre la schermata in cui è possibile scrivere messaggi di testo, registrare messaggi vocali ed effettuare chiamate (toccando l’icona del telefono in alto a destra).