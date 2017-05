Garmin quatix 5, smartwatch per canoisti e velisti

Luca Colantuoni,

Garmin ha annunciato un nuovo smartwatch indirizzati a determinate categorie di utenti. Il quatix 5, come si può intuire dal nome, è stato progettato specificamente per coloro che praticano sport al mare, come nuoto, vela e canottaggio. L’orologio può essere collegato via wireless alla strumentazione di bordo per visualizzare i dati dei sensori e per attivare il pilota automatico.

Il quatix 5 viene offerto in due versioni. La più economica (599,00 euro) possiede una cassa in polimero rinforzato, una ghiera in acciaio inossidabile e un cinturino (rimovibile) in silicone. La Sapphire Edition (849,00 euro) ha invece ghiera e cinturino in acciaio inossidabile. Lo schermo da 1,2 pollici (240×240 pixel) è protetto da vetro normale o zaffiro (Sapphire Edition) ed è visibile anche all’esterno, grazie al trattamento antiriflesso. Ovviamente lo smartwatch è resistente all’acqua fino ad una profondità di 100 metri.

L’orologio integra una memoria da 64 MB, una batteria con autonomia massima di due settimane e numerosi sensori: GPS, bussola, accelerometro, giroscopio, termometro, altimetro barometrico e cardiofrequenzimetro. La connettività è garantita dai moduli WiFi (solo Sapphire Edition), Bluetooth e ANT+. Oltre alle classiche funzioni da fitness watch (distanza percorsa, numero di passi e calorie bruciate), il quatix 5 può rilevare parametri specifici in base al profilo multisport selezionato. Non manca la possibilità di ricevere notifiche per chiamate, email e messaggi dallo smartphone associato.

Il quatix 5 può essere collegato alla strumentazione Garmine Marine per controllare l’autopilota, visualizzare i dati dei sensori di bordo durante la navigazione e salvare i waypoint sul chartplotter. Lo smartwatch sarà disponibile nel secondo trimestre 2017.