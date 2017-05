Huawei apre a Catania un Customer Service Center

Cristiano Ghidotti,

Al fine di garantire ai clienti l’accesso a un servizio di assistenza e supporto post-vendita sempre più su misura, Huawei ha inaugurato a Catania (in via Papale, 59) il suo terzo Customer Service Center in Italia. Così come già visto nelle città di Milano e Roma, lo spazio accoglierà chiunque necessiti di un aiuto per l’utilizzo dei dispositivi, sia legato alla riparazione che per sfruttarne al meglio le funzionalità.

Una location diversa rispetto ai soliti centri assistenza, che mira a offrire una vera e propria esperienza, con angoli relax, una zona caffè, postazioni connesse a Internet per navigare in libertà, TV e attività organizzate in-store, tutto con l’obiettivo di rendere più piacevole e coinvolgente l’attesa. Non manca inoltre la possibilità di provate e toccare con mano i più recenti prodotti del gruppo, come gli smartphone P10 e P10 Plus oppure l’orologio Watch 2. Queste le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group di Huawei Italia.

L’apertura del nuovo centro a Catania è la conferma della grande attenzione che Huawei riserva ai propri clienti offrendo loro non solo un servizio di assistenza di qualità, ma anche l’opportunità di avere un’esperienza esclusiva dei nostri prodotti. Attraverso i nuovi centri monobrand che stiamo progressivamente aprendo in tutta Italia i nostri clienti possono contare su un’assistenza altamente qualificata, veloce ed efficace.

All’inaugurazione del nuovo Huawei Customer Service Center di Catania hanno partecipato Fabio Maugeri (Service Manager Huawei CBG Italia), Glauco Amonini (Amministratore Unico Smart) e Wang Dexian (Service Manager Huawei CBG Italia). L’iniziativa messa in campo in Sicilia si inserisce in una strategia finalizzata a estendere sempre più la rete di assistenza locale, creando così un punto di contatto diretto con i clienti, in linea con la filosofia del brand che sta facendo registrare una rapida crescita nel nostro paese.