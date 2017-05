Microsoft, le USB-C non sono pronte per le masse

Filippo Vendrame,

Microsoft ha, di recente, presentato il Surface Laptop con Windows 10 S. Se dal punto dell’hardware, in termini di potenza, questo computer ha soddisfatto gli utenti, così non si può dire per la scarsità delle porte a disposizione. In particolare, molti utenti puntano il dito sulla mancanza delle porte USB Type-C per molti obbligatorie in ogni nuovo prodotto. Una scelta, quella di Microsoft, molto curiosa, soprattutto visto che i prototipi del Surface Laptop disponevano di queste porte. Ma alla fine la casa di Redmond ha voluto lasciare le “vecchie” porte USB non includendo le nuove Type-C.



In un’intervista a The Verge, Pete Kyriacou, General Manager of Surface Engineering di Microsoft, ha spiegato che la scelta di non introdurre la porte USB Type-C è dovuta al fatto che per la società questo standard non è ancora pronto per le masse. Il responsabile di Microsoft ha, infatti, spiegato che le nuove porte possono ancora creare confusione tra gli utenti in quanto i cavi USC Type-C possono sembrare uguali anche se offrono diverse funzionalità. Inoltre, non tutti i cavi Type-C possono fornire la medesima potenza. Utilizzando il cavo sbagliato, il Surface Laptop potrebbe non riuscire a caricarsi correttamente.

Pete Kyriacou ha, inoltre, aggiunto che Microsoft ha, quindi, preferito rimanere con il proprio connettore magnetico proprietario piuttosto che passare alle porte USB di Type-C. Lungo il lato sinistro del Surface Laptop c’è solo una porta USB 3.0 Type-A, oltre alla mini DisplayPort e al jack audio da 3,5 millimetri.

In buona sostanza, per Microsoft lo standard USB Type-C rappresenta sicuramente il futuro ma adesso non è ancora pronto per le masse. Lo sarà quando sarà maggiormente presente all’interno di molti altri dispositivi e gadget. Sino ad allora, il “vecchio” standard Type-A andrà più che bene.