Microsoft, Windows 10 come baricentro della casa

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando su una di nuova funzionalità chiamata “HomeHub” per Windows 10 per meglio competere con dispositivi come Amazon Echo. HomeHub è progettato per creare un ambiente per un PC con accesso condiviso a calendari, applicazioni e persino con un nuova schermata di benvenuto. Microsoft sta persino progettando di supportare dispositivi per le smart home come le luci Hue di Philips, per consentire a Windows 10 di agire come hub per controllare e gestire l’hardware intelligente della casa.



Non è la prima volta che si sente parlare di questo progetto ma The Verge è riuscito ha ottenere ulteriori informazioni di come sarà strutturato “HomeHub”. La novità più importante è il nuovo schermo di benvenuto sempre acceso per consentire alle famiglie di visualizzare e gestire liste, calendari e cose da fare. Lo schermo di benvenuto è progettato per “PC da cucina” e per i nuovi dispositivi più piccoli con schermi che supportano i comandi vocali di Cortana. Microsoft sembra aver preparato Windows 10 per i dispositivi futuri simili al nuovo Amazon Echo Show, con un facile accesso alla ricerca vocale, alla chiamata e al controllo intelligente delle periferiche. La differenza rispetto a prodotti come Amazon Echo è che saranno tutti considerati come dei PC Windows 10.

Tutte queste novità dovrebbero arrivare con Windows 10 Redstone 3 a settembre. Questo aggiornamento dovrebbe includere anche miglioramenti a Cortana ed il supporto per dispositivi intelligenti di terze parti. Il piano di Microsoft per il supporto di dispositivi intelligenti è molto simile a quello di Apple, con la possibilità di gestire e controllare dispositivi intelligenti direttamente da Windows 10.

Microsoft vuole supportare i dispositivi Hue, Nest, Insteon, Wink e SmartThings. Cortana sarà utilizzato per inviare comandi ai dispositivi, proprio come Echo di Amazon. Microsoft ha lavorato con i produttori di PC, tra cui HP e Lenovo, per creare nuovi hardware o aggiornare i PC esistenti. Tutti questi nuovi dispositivi dovrebbero essere pronti entro la fine dell’anno e supporteranno il nuovo HomeHub e le funzionalità avanzate di Cortana.

Probabilmente se ne saprà di più oggi a Build 2017 o il prossimo 23 maggio al nuovo evento hardware di Microsoft.