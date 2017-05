Netcomm Forum, benvenuto ad Amazon Pay

Marco Viviani,

Ad oggi, dei 305 milioni di clienti attivi nel mondo di Amazon, 33 milioni hanno già usato Amazon Pay, la piattaforma che tutti gli eshopper possono integrare nei loro negozi online per effettuare i pagamenti tramite gli account già aperti sul sito del colosso dell’ecommerce. Ospite al Netcomm Forum, il manager europeo del sistema, Giulio Montemagno, ha spiegato le novità introdotte di recente anche sul mercato italiano.

In due anni i clienti sono cresciuti del 40% mentre i merchant del 120%. L’offerta quindi è pronta e aspetta fiduciosa che tutto il potenziale del bacino Amazon si scarichi in questa specifica linea di commercio elettronico: organizzare un ecommerce significa pensare a tutta la tecnologia sottostante, dai sistemi di pagamento, all’engagement del cliente fino allo studio dei suoi feedback; se però almeno una parte, quella della gestione di un account, viene lasciata a chi lo fa già, ci si può concentrare sulla vendita. A Netcomm si è molto parlato dei pagamenti – stanno cambiando tantissimo – e la proposta di Amazon è tanto semplice quanto radicale: fate fare a noi.

Lo racconta Giulio Montemagno a Webnews:

Dal punto di vista del consumatore i vantaggi sono evidenti: nessun costo aggiuntivo, nessuna necessità di aprire un ulteriore account, possibilità di usare tutte le informazioni immagazzinate nel proprio conto Amazon; dal punto di vista dei merchant, non ci sono costi di set up, costi ricorrenti. Ogni volta che c’è un pagamento, Amazon incassa una percentuale sulla transazione, perciò i due interessi sono perfettamente allineati e trasparenti.

Integrazione, esperienza, check veloce

Agli workshop e incontri in questo Netcomm Forum si parla molto di integrazione offline/online, di canali unici di pagamento, di fast check-in e check out, pagamenti IoT, e quel silent payment, che ad esempio sarà Amazon Go, i negozi senza cassa. La chiave di volta per il consumatore è l’esperienza di pagamento totalmente digitale, veloce e unificata, in mobilità, tramite infrastrutture che chiudano il cerchio, dalla navigazione, alla decisione, all’accettazione di pagamento.