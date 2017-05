Nokia 3310, il nuovo modello arriva in Italia

Luca Colantuoni,

L’attesa per i nostalgici del famoso telefono cellulare è finita. HMD Global ha infatti annunciato che il nuovo Nokia 3310 sarà disponibile in Italia a partire dal 25 maggio. Il feature phone è una rivisitazione in chiave moderna del modello originale, da cui sono stati ereditati il supporto per le reti 2G, l’elevata autonomia e il popolare gioco Snake. Difficilmente però sarà indistruttibile come il suo predecessore, in quanto la plastica non sembra molto resistente agli urti e alle cadute.

Il nuovo Nokia 3310 è stata la sorpresa del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, dove HMD Global ha mostrato i primi smartphone Android che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane (Nokia 6, 5 e 3). Rispetto allo storico modello, uno dei più venduti in assoluto (oltre 125 milioni in tutto il mondo), ci sono ovviamente alcuni miglioramenti in termini di specifiche.

Lo schermo curvo a colori da 2,4 pollici ha una risoluzione QVGA (240×320 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre 16 MB di storage, espandibile con schede microSD fino a 32 GB, una fotocamera posteriore da 2 megapixel con flash LED (con funzione torcia), il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e una batteria che offre un’autonomia fino a 22 ore in conversazione e 31 giorni in standby.

La connettività wireless è garantita solo dal modulo Bluetooth 3.0. Gli utenti troveranno sul featue phone diverse applicazioni preinstallate, tra cui quelle per la radio FM e la riproduzione degli MP3. Dimensioni e peso sono 115,6x51x12,8 millimetri e 79,6 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Nokia Series 30+. Il nuovo Nokia 3310 sarà disponibile anche nella variante dual SIM e in quattro colori (rosso, giallo lucido, blu e grigio opaco) ad un prezzo di 59,99 euro.