Patch Tuesday, nuovo aggiornamento per Windows 10

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10. Trattasi del consueto rilascio di correttivi collegati alla classica ricorrenza del Patch Tuesday. Sia Windows 10 per PC che Windows 10 Mobile hanno ricevuto dalla casa di Redmond una serie di aggiornamenti che vanno a chiudere bug, anche lato sicurezza, ed a migliorare le prestazioni della piattaforma.



Ovviamente non sono incluse nuove funzionalità, quelle sono da poco giunte attraverso Windows 10 Creators Update che per molti PC deve ancora arrivare. In ogni caso, visto che Microsoft va a chiudere diversi problemi del sistema operativo in molte aree critiche, il suggerimento è quello di scaricare ed installare questi aggiornamenti il prima possibile. I PC potranno farlo attraverso il consueto canale di Windows Update, mentre gli smartphone attraverso l’opzione di aggiornamento presente all’interno delle Impostazioni della piattaforma.

Al termine dell’aggiornamento, sarà necessario effettuare un riavvio per concludere l’installazione. Nella fattispecie, per quanto riguarda il mondo PC, Microsoft ha rilasciato aggiornamenti per tutte le declinazioni di Windows 10 supportate. Come, però, evidenziato nella giornata di ieri, con l’odierno rilascio termina il supporto della prima versione del sistema operativo, quella distribuita il 29 luglio del 2015. Per chi ancora utilizza questa declinazione di Windows, questo è l’ultimo Patch Tuesday. Per continuare a ricevere il supporto da parte di Microsoft, questi utenti dovranno effettuare l’upgrade gratuito dei loro PC alle ultime release del sistema operativo.

Per quanto riguarda Windows 10 Creators Update, l’aggiornamento riporta il codice KB4016871 e porta la build del sistema operativo alla release 15063.296.