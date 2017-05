SpaceX accende i motori di Falcon Heavy

Filippo Vendrame,

SpaceX ha promesso da molto tempo di far volare il suo prossimo razzo, il Falcon Heavy, pensato per missioni “importanti” grazie alla possibilità di spingere in orbita pesi maggiori. Finalmente, in un nuovo video condiviso dalla società, SpaceX ha rivelato che Falcon Heavy potrebbe essere finalmente pronto per il suo viaggio inaugurale. Il video mostra il nucleo principale del Falcon Heavy effettuare il suo primo grande test statico in cui sono stati accessi i motori del booster con il razzo fermo al suolo. La prova è stata condotta presso il sito di test SpaceX a McGregor, in Texas, la settimana scorsa, in vista di un lancio previsto per la tarda estate.



I due nuclei del Falcon Heavy sono quasi equivalenti a quelli del Falcon 9, ma il nucleo centrale è stato fortemente rinforzato e include alcuni elementi aggiuntivi secondo il CEO della società Elon Musk. Le modifiche sono necessarie per contribuire a supportare l’aggiunta di corpi esterni più pesanti. I principali motori ed i serbatoi di carburante sono fondamentalmente gli stessi di quelli del Falcon 9 e quindi non è necessario un test particolare per provarli. Per i fan dell’azienda spaziale trattasi di una buona notizia. E’ dal 2011 che SpaceX parla di Falcon Heavy ed il debutto, in origine, era previsto addirittura per il 2013.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG — SpaceX (@SpaceX) May 9, 2017

Ma alcuni ritardi tecnici ed alcuni incidenti lungo il percorso hanno portato al 2017 che dovrebbe essere l’anno buono per il debutto di questo nuovo razzo. SpaceX punta ad un lancio alla fine dell’estate dal pad 39A, un sito storico presso il Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, Florida, che è stato utilizzato per inviare le prime persone sulla Luna.

Il fatto che SpaceX abbia finalmente provato il booster principale del razzo è un segnale positivo che il lancio possa avvenire come pianificato.