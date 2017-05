TIM, le promozioni per la Festa della Mamma

Filippo Vendrame,

TIM vuole rendere ancora più speciale la Festa della Mamma di domenica lanciando una serie di promozioni dedicate a tutti i suoi clienti. La prima opportunità speciale prevede la possibilità di regalare una Gift Card che permette di chiamare illimitatamente tutti i numeri TIM per una settimana. L’acquisto di questa Gift Card è gratuito. Oppure, i clienti potranno regalare o regalarsi 3GB di Internet da consumare in 4 settimane a 2,99 euro una tantum.



Ma le promozioni non si esauriscono qui. TIM da la possibilità, solo online, di attivare TIM Special Unlimited Web Edition, un’opzione tariffaria davvero speciale che include chiamate e messaggi illimitati, 8GB di Internet 4G e roaming verso l’Europa e gli USA. Prezzo di 29 euro ogni 4 settimane al posto dei canonici 40 euro. Non è previsto nessun costo di attivazione. Per chi ama il cinema, per la Festa della Mamma l’operatore da la possibilità di richiedere due voucher 2×1 cinema entro il 15 maggio 2017. I voucher possono essere utilizzati dal lunedì al venerdì entro il 31 maggio 2017. Il Voucher Cinema può essere utilizzato nei cinema aderenti all’iniziativa per un totale di più di 900 sale in tutta Italia, per tutte le proiezioni disponibili dal lunedì al venerdì ad esclusione di anteprime, spettacoli in 3D, eventi, proiezioni nelle sale speciali/posti vip o simili.

Ancora, per il 12 maggio, TIM ha in serbo una misteriosa promozione per chi ricaricherà online. Infine, sconti sino a 130 euro su una selezione di importanti smartphone. Per esempio, l’iPhone 7 32GB è proposto a 679,99 euro, mentre il Galaxy S7 Edge a 629,99 euro.

Tutti i dettagli delle promozioni della Festa della Mamma sono disponibili all’interno di una sezione dedicata del sito della TIM.