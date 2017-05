Build 2017: novità per i bot di Skype

Luca Colantuoni,

Circa un anno fa, alla Build 2016, Microsoft aveva svelato gli Skype Bots e aperto il servizio di messaggistica agli sviluppatori di terze parti. Durante la Build 2017 sono state annunciate ulteriori novità per la piattaforma che semplifica l’integrazione dei cosiddetti “intelligent helpers” all’interno delle chat. Le aziende possono quindi migliorare le conversazioni con i loro clienti, eventualmente ottenendo anche un guadagno economico.

Da quando sono stati introdotti gli Skype Bots, Microsoft ha ricevuto numerosi feedback dai suoi partner e dagli utenti che hanno permesso di migliorare le funzionalità e le API, in modo da offrire interazioni con linguaggio naturale. I bot possono essere utilizzati nelle chat one-to-one e nelle conversazioni di gruppo, e per eseguire “quick actions” attraverso card audio/video. Sfruttando il nuovo SDK, disponibile in preview, è possibile effettuare video chiamate in tempo reale one-to-one o di gruppo. Nei prossimi mesi verranno rilasciati gli Skype Add-in che consentiranno agli sviluppatori di integrare le loro applicazioni nelle conversazioni 1:1 o di gruppo.

Un’altra funzionalità, denominata Skype Web Control, permette di inserire la chat di Skype in ogni sito web, aggiungendo solo due righe di codice. I Web Control funzionano sia con gli account reali che con i bot. Gli sviluppatori possono inoltre attivare i pagamenti attraverso il Microsoft Bot Framework. Gli utenti possono così acquistare prodotti direttamente tramite gli Skype Bot, utilizzando Microsoft Checkout.

Infine, il popolare servizio di messaggistica multipiattaforma sarà accessibile anche con lo smart speaker Invoke di Harman Kardon. Gli utenti potranno chiamare singoli contatti, aziende o comunicare direttamente con i bot. Il dispositivo arriverà sul mercato nel corso dell’autunno.