Build 2017, tutte le novità della prima giornata

Filippo Vendrame,

La prima giornata di Build 2017 di Microsoft, l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, si è focalizzata sui nuovi strumenti e servizi che consentono agli sviluppatori di modernizzare le applicazioni esistenti e di crearne di più intelligenti, compatibili con ogni piattaforma. Nel suo discorso di apertura Satya Nadella ha annunciato il raggiungimento dei 500 milioni di utenti attivi mensili per Windows 10, sottolineando come Windows 10, Microsoft Office e Microsoft Azure siano in grado di offrire agli sviluppatori oltre un miliardo di opportunità per portare ai clienti Microsoft le proprie innovazioni. Inoltre Microsoft ha annunciato nuovi Azure data e servizi cloud per aiutare gli sviluppatori a modernizzare le applicazioni esistenti, inoltre nuovi servizi AI e Azure che consentono loro di creare applicazioni intelligenti, con capacità di comprensione e interazione naturale, presentando nuovi dati e servizi IoT edge e AI sviluppati per un futuro caratterizzato da ubiquous computing e ambient intelligence.



Microsoft ha condiviso un’anticipazione delle innovazioni destinate a inaugurare un’era in cui l’intelligenza informatica, dal cloud a edge, permetterà a ogni singola persona e organizzazione di raggiungere traguardi sempre nuovi. Microsoft ha annunciato un’anteprima di Azure IoT Edge, una tecnologia che estende l’intelligenza del cloud computing ai dispositivi edge; estensioni di Microsoft Graph che combinano gli insight del mondo del lavoro con gli insight dei dispositivi ed informazioni contestuale del mondo fisico circostante; una tecnologia che permette di effettuare ricerche nel mondo reale così come avviene nel mondo digitale e contribuisce alla sicurezza e alla protezione dei dati, aumentando la produttività.

Azure Cosmos DB

Microsoft ha dimostrato di andare incontro agli sviluppatori là dove essi operano, aiutandoli a raggiungere maggiori successi grazie ai nuovi servizi e strumenti Microsoft Azure e Visual Studio, per la modernizzazione e per la creazione di applicazioni intelligenti su tutte le piattaforme principali. Microsoft ha dunque annunciato Azure Cosmos DB, creato da zero per potenziare servizi cloud e applicazioni data-intensive a livello globale, dall’IoT all’AI ai dispositivi mobili, con performance incredibili, tolleranza ai guasti e supporto per ogni tipo di dato, incluso Graph. Si tratta del primo servizio di banca dati multimodale del settore a distribuzione globale destinato a fornire scala orizzontale con uptime garantito, efficienza, coerenza e latenza di 1 millisecondo al 99° percentile. Gli sviluppatori usufruiscono di una flessibilità incredibile con l’unico servizio di banca dati schema-free, che supporta le opzioni NoSQL più diffuse e offre cinque opzioni di coerenza ben definite con contestuale autoindicizzazione di tutti i dati.

Non mancano nemmeno nuovi servizi gestiti tramite MySQL e PostgreSQL che, abbinati alla banca dati Azure SQL, aumentano le possibilità di scelta a disposizione degli sviluppatori e la flessibilità su una piattaforma di servizio che offre un’elevata disponibilità e scalabilità, con tempi di fermo estremamente ridotti e la possibilità di conservare e recuperare i dati.

Per gli sviluppatori arriva Visual Studio 2017 per Mac, che consente agli sviluppatori di lavorare con continuità tra ambienti Windows e Mac con un supporto completo per carichi di lavoro su cellulari, web e cloud, e anteprime degli strumenti Docker, delle Funzioni Azure e del supporto Xamarin.IoT.

Office 365

Con oltre 100 milioni di utenti business attivi al mese, il mondo lavora su Office 365. Oggi Microsoft ha annunciato piani che consentono agli sviluppatori di mettersi in collegamento con i clienti Office 365 in tutto il mondo. Adesso qualsiasi sviluppatore può pubblicare per Microsoft Teams, il nuovo ambiente di lavoro basato sulla chat di Office 365. In futuro, le app in Teams saranno maggiormente reperibili per gli utenti finali tramite una nuova esperienza basata su app. Gli sviluppatori possono anche aggiungere nuove funzioni alle app di Teams, comprese notifiche di terzi nella “activity feed”, Compose Extensions e Actionable Messages.

Microsoft ha inoltre creato nuove API Microsoft Graph API disponibili per gli sviluppatori, comprese API da SharePoint e Planner. Microsoft Graph consente agli sviluppatori di accedere ai dati e all’intelligenza di Office 365 e aiuta a connettere persone, conversazioni, progetti, appuntamenti, processi e contenuti. Queste informazoni aiutano gli sviluppatori a creare applicazioni più intellingenti, consentendo nuove modalità di lavoro.

Gli sviluppatori e gli ISV che ospitano le applicazioni SaaS di loro produzione su Microsoft Azure e si registrano sul sito web Azure ora possono fare in modo che i dati e il flusso di lavoro delle loro app siano automaticamente estesi ai clienti Office 365 autorizzati tramite connettori standard per PowerApps e Microsoft Flow. Per aiutare gli ISV ad ampliare maggiormente la loro attività, Microsoft fornisce anche ulteriori incentivi alla propria forza vendita quando vengono venduti congiuntamente app e servizi SaaS abilitati a clienti aziendali.

Intelligenza artificiale

Microsoft ha anche illustrato la propria vision rispetto all’amplificazione dell’ingegno umano con tecnologia intelligente, rendendo disponibile l’AI a tutti gli sviluppatori grazie alla combinazione unica del cloud e dell’AI Microsoft. Nuovi servizi cognitivi e innovazioni della piattaforma nel Microsoft Bot Framework, sviluppi negli strumenti di deep learning, apporto costante dell’AI nei prodotti e servizi aziendali e insight intelligenti offerti attraverso il Microsoft Graph offrono nuovi scenari di crescita per le aziende.

L’azienda ha aggiunto alcune novità all’offerta di servizi cognitivi più ampia del settore, che ora si rivolge agli sviluppatori con ben 29 proposte, e con possibilità di personalizzazione uniche. Grazie a questa offerta gli sviluppatori sono oggi in grado di arricchire le proprie app ed esperienze Bot con funzioni di intelligenza sia standard sia personalizzate che prevedono applicazioni nei campi ottico, linguistico, cognitivo e di ricerca. Tra i nuovi servizi Bing Custom Search, Custom Vision Service, Custom Decision Service e Video Indexer. L’ultimo add-in di PowerPoint si chiama Presentation Translator, sfrutta l’API di traduzione Microsoft e consente la traduzione in varie lingue in tempo reale di qualsiasi presentazione. Sono stati presentati anche i nuovi laboratori per i servizi cognitivi, tramite cui gli sviluppatori testeranno i nuovi servizi, quali una gesture API attualmente ancora in fase embrionale.

Le nuove adaptive cards sono supportate dal Microsoft Bot Framework: ciò significa che gli sviluppatori dovranno scrivere la scheda solo una volta, perché questa si interfaccerà perfettamente con varie app e piattaforme. Con il Bot Framework, da oggi gli sviluppatori potranno inoltre pubblicare su nuovi canali, che comprendono Bing, Cortana e Skype for Business, oltre che implementare l’API Microsoft per le richieste di pagamenti, controllando così i propri bot in modo semplice e rapido.

Azure Batch AI Training è invece una nuova offerta targata Azure, disponibile solo in anteprima riservata, che consentirà a sviluppatori e data scientist di configurare un ambiente applicando determinati parametri e di eseguire i modelli avvalendosi di varie CPU, GPU e, finalmente, anche di gate array programmabili dall’utilizzatore.

Cortana

Oltre che all’arrivo di Invoke, l’altoparlante intelligente per Cortana firmato Harman Kardon, Microsoft ha siglato le partnership con HP relativamente ai dispositivi e con Intel per quanto concerne le piattaforme di riferimento, in modo da consentire l’offerta di device abilitati per Cortana.

Il Cortana Skills Kit è ora disponibile in anteprima pubblica. Da ora gli sviluppatori potranno attivare nuove abilità per Cortana attraverso la creazione di Bot, e pubblicarle sul nuovo canale dedicato del Bot Framework. Questa funzione è disponibile per Windows 10, Android, iOS e anche per il nuovo altoparlante Invoke per Cortana di Harman Kardon. Il Cortana Skills Kit è attualmente disponibile solo negli USA.