Build 2017, Windows 10 Fall Creators Update

Filippo Vendrame,

Nella seconda giornata di Build 2017, Microsoft ha annunciato Windows 10 Fall Creators Update, il prossimo step di Windows 10 che arriverà nel mese di settembre. Trattasi dell’aggiornamento oggi conosciuto come Windows 10 Redstone 3 e che secondo quanto dichiarato da Microsoft, permetterà di guidare la creatività degli utenti attraverso tutti i dispositivi. L’aggiornamento introdurrà “Windows Story Remix” un’app che permetterà di gestire le foto e i video in maniera nuova. Sembra un modo piuttosto semplice per aggiungere testo a foto e video, oltre a mettere tutto insieme per condividere i contneuti creati con amici e famiglia.



Windows Story Remix sarà strettamente legato alla community di.In pratica sarà molto facile prendere foto e video anche di altri utenti nonché condividere i propri lavori. Alla fine sembra un modo diverso e divertente di personalizzare la propria libreria di foto e video presente sul computer. Le persone saranno in grado di cercare persone e luoghi attraverso Windows Story Remix. L’applicazione è in grado di riconoscere persone e oggetti all’interno delle foto.