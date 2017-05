Google aiuta a trovare cosa fare

Cristiano Ghidotti,

Che Google non sia più solo un motore di ricerca è risaputo: accedendo al servizio e digitando un termine qualsiasi si ricevono in risposta informazioni ben più complete ed esaustive che un semplice elenco di link verso siti esterni. La nuova iniziativa messa in campo da bigG mira a rendere la piattaforma ancora più utile e versatile per gli utenti, in particolare quando si stanno cercando eventi e attività.

Va precisato che, al momento, questa feature è attiva esclusivamente negli Stati Uniti (sia da desktop che su smartphone e tablet), ma così come già accaduto per altre caratteristiche, il gruppo di Mountain View andrò quasi certamente a introdurla a livello globale in futuro, attraverso un rollout progressivo. È ad esempio possibile digitare “concerti jazz ad Austin” per ottenere in modo immediato una lista che contiene tutti gli appuntamenti in programma: selezionandone uno vengono mostrate ulteriori informazioni e i pulsanti per l’acquisto immediato dei biglietti, come nell’animazione seguente.

Avete sentito di un evento incredibile, ma non ricordate dove comprare i biglietti? Problemi a trovare qualcosa da fare con vostra sorella che ha due bambini? Cercate appuntamenti divertenti nelle vicinanze per la serata? Ora Google vi può aiutare.

È inoltre possibile filtrare i risultati in base alla data. Ovviamente, la funzionalità viene attivata con richieste di ogni tipo, come “eventi d’arte nel fine settimana” o “eventi nelle vicinanze”, che tengono in considerazione la posizione dell’utente. Si tratta di un’iniziativa messa in campo da Google in collaborazione con realtà come Eventbrite, Meetup e molte altre, che forniscono informazioni sempre aggiornate sugli appuntamenti in programma.