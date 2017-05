HP Elite X2 1012 G2, ibrido 2-in-1 per le aziende

Luca Colantuoni,

HP ha annunciato il nuovo Elite 1012 X2 G2, seconda generazione del dispositivo ibrido 2-in-1 per l’utenza business presentato a novembre 2015. Rispetto al vecchio modello ci sono molte novità hardware, tra cui lo schermo con una maggiore risoluzione e i processori Intel Core di settima generazione. Il prodotto potrebbe essere una valida alternativa al Surface Pro 4 di Microsoft.

Il design del nuovo Elite x2 1012 è praticamente identico alla versione originale, ma HP ha corretto diversi difetti. Per aprire il cavalletto posteriore non è più necessario premere un pulsante e non c’è più il limite dei 150 gradi di inclinazione. La tastiera è stata aggiornata con tasti specifici per Skype ed è retroilluminata. La stilo in dotazione, che può essere sfruttata in modalità tablet, supporta ora 2.048 livelli di pressione. Lo schermo IPS da 12,3 pollici ha una risoluzione di 2736×1824 pixel e cornici più sottili.

I processori Intel Core m3/m5/m7 del precedente modello sono stati sostituiti con processori Core i3/i5/i7 (Kaby Lake). La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM, SSD M.2 fino a 1 TB e batteria che offre un’autonomia superiore alle 10 ore. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, WiGig e LTE.

Sono inoltre presenti due fotocamere da 8 e 5 megapixel, porte USB 3.1 Type-C e USB 3.0, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e webcam ad infrarossi compatibile con Windows Hello. Il nuovo Elite X2 1012 G2 sarà in vendita da luglio ad un prezzo base di 1.099 euro.