iPad Pro 10.5: dai case disponibilità a giugno?

Marco Grigis,

Tornano in voga le indiscrezioni su iPad Pro da 10.5 pollici, dopo una pausa dovuta al lancio della versione rinnovata di iPad 9.7. Sembra che il tablet professionale non sia stato affatto dimenticato da Apple: l’inedito dispositivo, infatti, potrebbe vedere la luce nel mese di giugno, in concomitanza con la WWDC. È quanto si apprende da un produttore di custodie che, nel presentare i propri listini, ha lasciato intendere come il device sia ormai in dirittura d’arrivo.

La notizia è stata rilanciata da 9to5Mac, entrata in possesso di una lista di nuove custodie in via di presentazione da Urban Armor Gear (UAG): dal documento, emerge la presenza di un esemplare UAG Metropolis Folio CASE, pensato per iPad da 10.5 pollici e disponibile per la vendita da giugno 2017. Si tratta della versione adattata di un case già disponibile per iPad Pro da 12 pollici, completo di lato libero per il collegamento di Smart Keyboard, nonché di un apposito aggancio per Apple Pencil.

Di un iPad Pro da 10.5 pollici si discute ormai da diverso tempo e, almeno inizialmente, si è ipotizzato un possibile lancio tra marzo e aprile scorsi. Apple ha però disatteso le aspettative, presentando invece la quinta edizione del classico iPad da 9.7 pollici, quest’ultimo proposto a prezzo allettante e sintesi tra la classica linea dei tablet e il successo di iPad Air.

Tra le caratteristiche ipotizzate, la presenza di uno schermo edge-to-edge, che permetterebbe al tablet di ospitare uno schermo più generoso nel medesimo ingombro del modello da 9.7 pollici. Sul fronte delle componenti interne, invece, non vi dovrebbero essere particolari novità rispetto agli altri esemplari della linea iPad Pro, con un processore A9X, il supporto ad Apple Pencil e alla Smart Keyboard.

Data la disponibilità della sopracitata custodia nel mese di giugno, è probabile che il nuovo iPad Pro sia protagonista dell’evento inaugurale della WWDC di San José, attesa per il 5 dello stesso mese. Non resta che attendere, di conseguenza, tutte le novità da Cupertino.