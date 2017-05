iPhone 7, lo smartphone più venduto del Q1 2017

Marco Grigis,

L’ultimo trimestre Apple ha segnato delle vendite leggermente in calo per la linea iPhone, eppure questa performance non ha impedito all’azienda di raggiungere un importante traguardo. Nel corso del Q1 2017, corrispondente al Q2 di Cupertino, iPhone 7 è stato infatti lo smartphone più acquistato al mondo. È quanto evidenzia un’analisi di Strategy Analytics, pronta a confermare come il device targato mela morsicata continui a fare grande presa sul pubblico.

Nel primo quarto del 2017, Strategy Analytics rivela una vendita globale di 353.3 milioni di smartphone: di questi, ben 21.5 milioni sono stati degli iPhone 7, mentre iPhone 7 Plus si assesta sui 17.4 milioni. Una cifra parti al 6.1% del mercato per il modello da 4.7 pollici, mentre del 4.9 per il modello più generoso, capace di vincere complessivamente l’intera concorrenza. Oltre ad Apple, nella Top 5 figurano dei modelli di medio prezzo, con l’Oppo R9s al 2.5%, il Samsung Galaxy J3 all’1.7% e il Galaxy J5 all’1.4%.

Come già accennato, nel corso del Q2 2017, Apple ha raggiunto quota 50.8 milioni di iPhone venduti, in lieve calo rispetto allo stesso trimestre di riferimento per l’anno precedente. La società di Cupertino, tuttavia, fornisce unicamente dati aggregati per i suoi smartphone, di conseguenza non è dato sapere quali siano i margini di iPhone 7, iPhone 7S e degli esemplari precedenti.

Tra le caratteristiche degli iPhone 7 più gradite fra gli utenti, spiccherebbero il design, la facilità d’uso di iOS, la qualità delle fotocamere e 3D Touch. In particolare, l’ottica doppia del modello da 5.5 pollici ha colpito positivamente il pubblico, soprattutto per gli esiti professionali della funzionalità Ritratto. Ancora, sembra che i consumatori abbiano premiato l’affidabilità di Cupertino, grazie al suo environment digitale integrato, la perfetta convivenza con OS X e macOS, nonché una fruizione priva di grandi stress. Le attenzioni del pubblico sono però già puntate su iPhone 8, il modello pensato per il decennale della linea, forse con schermo OLED edge-to-edge.