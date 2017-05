Samsung installa McAfee VirusScan sui Galaxy S8

Luca Colantuoni,

Samsung e McAfee hanno annunciato il rinnovo dell’accordo che prevede l’installazione di VirusScan sui nuovi Galaxy S8, mentre gli utenti troveranno altri due software di sicurezza su PC e smart TV. Proteggere i dispositivi durante la navigazione su Internet è sempre la scelta migliore, anche se molti preferirebbero evitare la presenza di “bloatware” che potrebbe rallentare le prestazioni.

In base ad un recente sondaggio effettuato da McAfee, il 44% degli intervistati teme il furto dei dati personali, mentre il 38% teme il furto di identità. Queste paure evidenziano la necessità di una soluzione che possa garantire la massima sicurezza. I software dell’azienda californiana permettono di proteggere l’intera rete domestica, alla quale sono collegati smartphone, smart TV e computer. Sui PC distribuiti da Samsung in tutto il mondo a partire da gennaio è stato preinstallato McAfee LiveSafe. Gli utenti possono utilizzare una versione di prova per 60 giorni, al termine dei quali riceveranno un’offerta speciale.

Sulle smart TV, vendute negli Stati Uniti e in Corea del Sud, è presente la tecnologia anti-malware McAfee Security. Samsung prevede di rilasciare la soluzione di sicurezza in altri paesi nei prossimi mesi. McAfee VirusScan è invece preinstallato sui nuovi Galaxy S8 e S8+ distribuiti dal mese di aprile 2017. La stessa applicazione è presente su Galaxy S7/S7 edge, Galaxy S6/S6 edge e Galaxy Note 5.

Il produttore coreano non ha chiarito se VirusScan è installato anche sui modelli venduti dagli operatori telefonici e, soprattutto, se gli utenti possono eliminare l’app dal loro smartphone. I più esperti conoscono bene i pericoli che si possono incontrare navigando su siti poco affidabili o installando app da fonti diverse dal Google Play Store.