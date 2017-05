Tesla Solar Roof: i prezzi del tetto solare

Cristiano Ghidotti,

Tesla non è più solo un automaker impegnato nella realizzazione e nella commercializzazione di veicoli elettrici. Con l’acquisizione di SolarCity, il gruppo guidato da Elon Musk ha messo nero su bianco l’intenzione di dire la propria anche nel campo dell’energia, più in particolare rendendo accessibile a tutti la produzione da fonti pulite e rinnovabili con moduli fotovoltaici ad alta efficienza e resistenti nel tempo.

Oggi il gruppo svela i prezzi del Solar Roof, acquistabile da chi risiede negli Stati Uniti. Gli interessati sono chiamati ad affrontare, mediamente, una spesa pari a 21,85 dollari per ogni piede quadro (circa 0,092 metri quadri) se la superficie arriva complessivamente a coprire 3.000 piedi quadri (278,71 metri quadri). Il costo fa riferimento sia alla componente passiva che a quella attiva (la cella che produce energia).

Musk ha affermato che sarà possibile acquistare anche solo la prima, con una spesa pari a 11 dollari per ogni tegola, mentre quella dotata di layer per l’assorbimento della luce costa 42 dollari. Come si può vedere dalle immagini allegate di seguito, sono quattro le versioni proposte del Solar Roof, con diverse finiture: Liscia, Smerigliata, Toscana e Ardesia, queste ultime due disponibili a partire dal prossimo anno.

Per capire quanto sia conveniente installare il tetto solare sulla propria abitazione, Tesla ha reso disponibile uno strumento dedicato al calcolo dell’investimento (al momento non accessibile dall’Italia) che, dopo aver inserito l’indirizzo di casa, calcola l’esposizione al sole e fornisce una stima sul quantitativo di energia prodotta.

La componente attiva delle tegole è del tutto invisibile e quasi impossibile da notare a occhio nudo. La garanzia è illimitata, senza alcun limite temporale. Ovviamente, il Solar Roof dà il meglio di sé in accoppiata con la batteria Powerwall, per lo storage dell’energia prodotta durante il giorno, così da poterla utilizzare successivamente quando necessario. Al momento non è dato a sapere se e quando il tetto solare di Tesla farà il suo debutto in altri territori.