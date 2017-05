VR: Google compra lo sviluppatore di Job Simulator

Cristiano Ghidotti,

La nuova acquisizione annunciata da Google mira a potenziare il ruolo del gruppo nel promettente ambito della realtà virtuale: bigG svela di aver messo le mani su Owlchemy Labs, software house fondata nel 2010 ad Austin (Texas) da Alex Schwartz e nota al grande pubblico videoludico soprattutto per aver sviluppato il gioco Job Simulator, pubblicato lo scorso anno. In aprile è invece stato rilasciato Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality.

Al momento non è dato a sapere a quanto ammonti l’investimento economico messo sul piatto da bigG per portare a termine con successo l’operazione. Secondo Google, il team ha definito nuovi standard per l’intrattenimento all’interno di ambienti virtuali, attraverso un’esperienza interattiva di spessore, resa intuitiva e naturale, dunque accessibile a tutti. Nel caso di Job Simulator, ad esempio, ci si trova seduti a una scrivania dovendo interagire con tutto ciò che si trova in un classico ufficio, ma con uno stile divertente e ironico. Il secondo titolo sviluppato ha invece protagonisti i personaggi della serie Rick and Morty.

Ad oggi i titoli realizzati da Owlchemy Labs sono disponibili con la compatibilità garantita per visori come Oculus Rift, HTC VIVE e Sony PlayStation VR, ma con tutta probabilità le prossime produzioni del team saranno rese compatibili con Daydream View, se non addirittura con Cardboard, così da integrarsi al meglio nell’ecosistema di realtà virtuale messo creato da Google. Ecco quanto si legge sul blog ufficiale di bigG.