Build 2017: Fluent Design System su Windows 10

Filippo Vendrame,

A Build 2017, Microsoft ha svelato il nuovo “Fluent Design System“, sostanzialmente il prossimo look di Windows 10 che arriverà con Windows 10 Fall Creators Update. La casa di Redmond si è soffermata molto su come sarà strutturato questo nuovo ambiente grafico e su come renderà più uniforme l’esperienza d’uso della piattaforma attraverso i vari dispositivi, anche quelli di nuova generazione. Ma la cosa ancora più interessante è stata quella di vedere un piccolo assaggio pratico di quello che arriverà.



Microsoft ha, infatti, condiviso un video in cui si notano alcune novità davvero interessanti. Soffermandosi su alcuni dettagli del filmato, infatti, si nota come siano allo studio, tra le altre cose, un nuovo client di posta elettronica, un nuovo gestore dei file ed una nuova interfaccia desktop. Immagini che mostrano chiaramente la direzione che sta prendendo l’azienda con Windows 10. Le novità grafiche sicuramente saranno svelate con maggiore dettagli nel corso dei mesi. Windows 10 Fall Creators Update, infatti, è atteso in autunno, probabilmente a settembre e sino ad allora gli Insider avranno modo di testare in anticipo tutte le novità che Microsoft sta progettando.



Nel corso dei mesi si potrà apprezzare, dunque, il lavoro grafico che progressivamente la casa di Redmond porterà avanti per rivoluzionare Windows 10.

Oltre alle novità grafiche, Windows 10 Fall Creators Update introdurrà tante altre novità come l’app Windows Story Remix, OneDrive Files On Demand, Windows Timeline e tanto altro ancora.

L’aggiornamento, una volta disponibile, sarà distribuito in forma assolutamente gratuita per tutti gli utenti Windows 10.