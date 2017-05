Build 2017: Windows Mixed Reality

Luca Colantuoni,

Dopo aver mostrato tutte le novità che verranno incluse in Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft ha concluso la seconda giornata della conferenza Build 2017 con Windows Mixed Reality. In particolare, Alex Kipman ha annunciato i Dev Kits di Acer e HP che saranno disponibili in estate, oltre ai primi controller che consentono di interagire con il mondo virtuale.

Anche se Microsoft usa il termine Mixed Reality, i visori realizzati da Acer e HP non offrono la stessa esperienza visiva di HoloLens, in quanto non è possibile vedere il mondo reale, indossando il dispositivo. Si tratta quindi di realtà virtuale. Non occorrono tuttavia videocamere esterne o emettitori ad infrarossi per tracciare la posizione dell’utente, grazie ai sensori integrati che offrono sei gradi di libertà (inside-out tracking). Come Oculus Rift e HTC Vive, anche i visori di Acer e HP devono essere collegati ad un computer con una configurazione hardware adatta e con almeno Windows 10 Creators Update.

Le differenze tra i due visori sono solo estetiche. La dotazione hardware è infatti identica: due display da 2,89 pollici con risoluzione di 1440×1440 pixel con campo visivo orizzontale di 95 gradi e frequenza di refresh pari a 90 Hz. Sono presenti inoltre l’audio integrato, il jack da 3,5 millimetri, una porta USB 3.0 e l’uscita HDMI 2.0. Per utilizzare i visori e sviluppare le app con i tool forniti da Microsoft occorre un computer con almeno un processore Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 1700, 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA GTX 980/1060, NVIDIA GTX 965M, AMD Radeon RX 480 o equivalente con supporto per Direct X 12 e WDDM 2.2.

Acer Windows Mixed Reality Headset Developer Edition e HP Windows Mixed Reality Headset Developer Edition possono essere ordinati sul Microsoft Store in Canada e Stati Uniti. I prezzi sono, rispettivamente, 299 e 329 dollari. Le consegne inizieranno ad agosto 2017. Il visore Acer verrà offerto anche in bundle con i motion controller, visibili nel video, ad un prezzo di 399 dollari.

Sui controller ci sono un trackpad rotondo, uno stick analogico, il pulsante Windows e un trigger laterale. Nella parte terminale è stato posizionato un anello di LED che consentono ai sensori del visore di tracciare i movimenti nel mondo virtuale.