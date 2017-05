Canon PASS Italia: un club con offerte e vantaggi

Cristiano Ghidotti,

Canon Italia lancia il programma Canon PASS Italia che riserva vantaggi esclusivi a tutti coloro che acquistano un prodotto contrassegnato dall’apposito bollino (visibile di seguito): promozioni, iniziative e vantaggi. Aderire è semplice, basta registrarsi sul portale dell’iniziativa. Questo il claim.

Solo con Canon hai più di una Canon.

L’obiettivo è quello di offrire un percorso a 360 gradi attraverso le soluzioni e i servizio di imaging offerti dal gruppo: dallo scatto alla condivisione, dall’archiviazione alla stampa. L’adesione a Canon PASS Italia è riservata ai clienti che hanno acquistato un prodotto a partire dal 10 maggio 2017, sulla cui confezione è riportato il bollino della membership. Possono iscriversi anche tutti coloro in possesso di un dispositivo foto o video dell’azienda e che desiderano far parte della community, restando sempre aggiornati sulle novità in arrivo, sugli eventi organizzati (compresi quelli dell’Academy) e partecipando alle attività di gamification che consentono di accumulare badge e riconoscimenti.

Effettuando l’iscrizione entro il 31 dicembre 2017 in seguito a un acquisto si ottengono 75 GB di spazio per l’archiviazione cloud dei contenuti sulla piattaforma irista, la stampa di un album fotografico hdbook a metà prezzo, uno sconto di 50 euro per partecipare a un costo base di fotografia tra quelli che si terranno presso la sede di Canon Italia (a Cernusco sul Naviglio) e un’estensione della garanzia gratuita fino a quattro anni su alcuni prodotti selezionati.

Dal 12 maggio al 6 agosto 2017, inoltre, acquistando un prodotto con il bollino Canon PASS Italia e iscrivendosi al portale sarà possibile aderire a due promozioni: Summer Cashback per ottenere un rimborso fino a 250 euro su reflex, compatte, mirrorless,obiettivi, flash o binocoli e Rottama il tuo usato per avere un rimborso fino a 300 euro sui modelli EOS 5Ds, EOS 5Dsr e EOS 5D Mark IV compilando un’autodichiarazione di corretto smaltimento di un proprio prodotto tra fotocamera, videocamera e smartphone.