Wannacry: attacco cracker in tutto il mondo

Giacomo Dotta,

Un clamoroso attacco cracker ha avuto luogo nel pomeriggio in tutto il mondo. La notizia, clamorosa, prende corpo sui social network e giunge presto alla BBC, che ne tratteggia l’ampio perimetro: dal Regno Unito alla Spagna, passando forse anche per l’Italia, ma con folta presenza anche in Russia e altri paesi dell’est. L’attacco sarebbe legato al ransomware “Wannacry” e sarebbe deflagrato contemporaneamente per causare quanto più caos possibile. Caos che, secondo quanto emerso, i malintenzionati starebbero tentando anche di monetizzare.

Wannacry: una attacco con finalità di lucro

Il malware sarebbe stato installato con modalità ancora non meglio precisate sui sistemi di molte organizzazioni, tra le quali molti centri ospedalieri in tutta Europa. I computer colpiti sono bloccati e, molto semplicemente, per sbloccarli è richiesto un pagamento. Un vero e proprio riscatto, insomma: 300 dollari da versare in Bitcoin, pena l’impossibilità di utilizzare il sistema. Il tutto ha particolare gravità proprio nei centri ospedalieri, ove non è possibile tener bloccati i sistemi informatici a lungo pena l’impossibilità di offrire servizi ospedalieri ai degenti.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando in tutto il mondo. Secondo la BBC sarebbe stata coinvolta anche un’Università italiana, ma al momento non è dato sapersi di quale possa trattarsi e la notizia non appare pertanto confermata. Tale indicazione sembra provenire semplicemente da un tweet per il quale non sono disponibili però dettagli ulteriori oltre alle immagini contenute nel tweet medesimo: