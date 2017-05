Facebook, un fiore per dire grazie alle mamme

Filippo Vendrame,

Facebook ha deciso di festeggiare le mamme con un’iniziativa carina in vista della Festa della Mamma 2017 del prossimo 14 maggio. Il social network, infatti, ha deciso di inserire una reazione temporanea a forma i fiore. Chi vorrà dire “grazie” attraverso le reazioni della piattaforma, lo potrà fare da oggi sino al 14 maggio attraverso un fiore. Trattasi di un’iniziativa molto carina che, però, non è inedita all’interno del social network. Facebook, infatti, è solito utilizzare reazioni temporanee per salutare particolari ricorrenze.

Si ricorda che la Festa delle Mamma si festeggia ogni seconda domenica del mese di maggio. Nel 2017 la festa si celebrerà, quindi, proprio domenica 14 maggio. Da evidenziare che grazie ad una recente modifica, le reazioni possono essere utilizzate anche all’interno dei commenti. Il fiore, per dire grazie, sarà quindi utilizzabile anche all’interno dei commenti. Trattasi di un’iniziativa molto carina della creatura di Mark Zuckerberg per festeggiare in maniera originale la Festa della Mamma. Sicuramente, però, la reazioni a forma di fiore non sarà l’unica novità per celebrare la ricorrenza.

Nella giornata del 14 maggio Facebook ricorderà la ricorrenza a tutti i suoi iscritti attraverso un mini banner che sarà presente in cima al News Feed, permettendo loro anche di condividere gli auguri con tutti i loro amici della piattaforma.

Da queste piccole iniziative si vede come Facebook curi davvero i dettagli della sua piattaforma per renderla la casa di tutti. Dal 15 maggio le reazioni torneranno quelle standard.