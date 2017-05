Microsoft lavora ad un gioco per la mixed reality

Filippo Vendrame,

Microsoft aveva annunciato l’arrivo del supporto alla mixed reality su Xbox One e su Project Scorpio per il 2018. Accanto a questo progetto, la casa di Redmond starebbe sviluppando un innovativo gioco per questa piattaforma che fonde insieme realtà aumentata e realtà virtuale. Un annuncio per un posto di lavoro pubblicato da Microsoft ha rivelato che la società starebbe, infatti, lavorando ad un gioco per la sua piattaforma di mixed reality.

Presumibilmente questo nuovo titolo supporterà i nuovi visori per la mixed reality di Acer e di HP e secondo quanto specificato nell’annuncio sarà del genere multiplayer e probabilmente cross-platform, cioè funzionerà sia su PC che su console. Non ci sono, purtroppo, altri dettagli in merito ma già quanto evidenziato dall’annuncio del posto di lavoro basta per aprire scenari di medio e lungo termine molto interessanti. La mixed reality, dunque, avrà un ruolo molto importante nel futuro di Microsoft e in questo innovativo settore sicuramente i giochi saranno molto importanti per diffondere questa piattaforma.

Se ne saprà sicuramente di più, forse, già l’11 giugno quando si terrà l’E3 2017 in cui Microsoft svelerà il futuro della sua piattaforma di gioco e dove sarà annunciata ufficialmente anche Project Scorpio che è stata espressamente sviluppata per essere perfettamente integrabile con la piattaforma di mixed reality.