Sottocosto MediaWorld, Surface Pro 4 a 699 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia, oggi 12 maggio, il nuovo sottocosto che sarà valido sino al prossimo 21 maggio. Trattandosi di un sottocosto, i pezzi in offerta sono in numero limitato e quindi il suggerimento è quello di approfittarne il prima possibile per non perdere questa opportunità. All’interno del nuovo volantino spiccano davvero moltissime offerte in una moltitudine di categorie. L’iPhone 6, per esempio, nella nuova declinazione con 32GB di memoria interna è proposto a 399 euro.

L’iPhone 7 128GB, invece, durante il periodo promozionale sarò venduto a 749 euro. Il Huawei P9 Lite a 219 euro, Il Huawei P9 a 399 euro ed il Samsung Galaxy A5 2017 a 359 euro. Tra i tablet, il nuovo iPad 2017 32GB a 349 euro. Per tutti coloro che stessero per cambiare computer, MediaWorld offre molte opportunità tutte targate Windows 10. Per esempio, l’apprezzato Surface Pro 4 di Microsoft con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD è proposto a 699 euro. Tante le promozioni per gli appassionati di gaming. La console Xbox One S 1TB con il gioco Forza Horizon 3 è proposta a 229 euro, mentre la PlayStation 4 Slim con doppio controller a 269 euro.

Per gli amanti della fotografia, si evidenzia, invece, la Canon EOS700D a 449 euro. Tante anche le proposte tra i televisori più recenti per tutti coloro che amano davvero l’alta definizione. MediaWorld, infatti, offre il Samsung TV LED 4K HDR 55KU6100 al prezzo di 679 euro con in regalo il Now TV Box per vedere in streaming le trasmissione di Now TV, l’Internet TV di Sky.

Infine, non mancano gadget ed accessori come i navigatori satellitari, gli hoverboard che vanno sempre più di moda e tanto altro ancora.