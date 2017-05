Amazon Echo Show, problemi di privacy

Luca Colantuoni,

Il nuovo altoparlante smart Echo Show con schermo da 7 pollici e fotocamera frontale, annunciato martedì da Amazon, permette di effettuare video chiamate utilizzando la funzionalità Alexa Calling. Gli utenti devono prima attivarla seguendo una breve procedura, ma la sua eventuale disattivazione è piuttosto complicata. Inoltre, il gigante dell’e-commerce non fornisce una soluzione valida a quello che potrebbe essere un serio pericolo per la privacy.

Il dispositivo può essere risvegliato pronunciando la classica parola “Alexa“, come per gli altri smart speaker della linea Echo. Il nuovo modello offre un’altra opzione, ovvero l’attivazione automatica quando la fotocamera frontale rileva la presenza di una persona entro una certa distanza. Un’altra funzionalità, denominata Drop In, consente di avviare una chiamata, senza attendere il consenso del destinatario. L’utente può spegnere la fotocamera tramite un pulsante, ma l’operazione non è immediata se il gadget non è facilmente raggiungibile. Amazon ha comunque dichiarato che le immagini sono elaborare localmente, mentre il video viene inviato al cloud solo durante una chiamata, ma nessun dato viene memorizzato.

C’è tuttavia un altro problema per la privacy. Dopo aver aggiornato l’app Alexa, tutte le persone presenti nell’elenco dei contatti possono chiamare il numero di telefono associato all’account Amazon. Non è possibile bloccare la ricezione di chiamate, messaggi vocali e messaggi di testo da mittenti specifici o creare una whitelist. Anche se l’utente riesce a bloccare la ricezione su smartphone, la chiamata arriverà comunque sull’altoparlante Echo. L’unico modo per non essere contattati da persone indesiderate è cancellare il contatto dalla rubrica, dato che nell’app non c’è nessuna opzione a riguardo.

Se il dispositivo viene usato da tutti i membri della famiglia, ognuno di essi può ascoltare o leggere i messaggi indirizzati ad un singolo destinatario, dato che non sono previsti PIN o password. La funzione “Do Not Disturb” blocca la ricezione di tutte le chiamate e tutti i messaggi solo sugli Echo, non su app. In realtà c’è un’altra possibilità, ma è necessario contattare il Customer Service di Amazon per chiedere la disattivazione della funzionalità Alexa Calling.