ASUS porta in Italia il nuovo ZenFone Zoom S

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo ZenFone Zoom S, presentato al CES 2017 di Las Vegas con il nome ZenFone 3 Zoom. Nonostante sia uno smartphone di fascia media, il produttore taiwanese ha integrato una doppia fotocamera posteriore con zoom ottico che consente di ottenere immagini nitide e luminose anche di notte, sfruttando tre tecnologie di autofocus. Il dispositivo offre inoltre un’elevata autonomia.

Per le due fotocamere posteriori è stato scelto lo stesso sensore da 12 megapixel, ma cambiano le altre caratteristiche tecniche. Quella principale possiede un obiettivo con apertura f/1.7, lente grandangolare con focale di 25 millimetri e tecnologia ASUS SuperPixel, mentre quella secondaria è dotata di lente con focale da 59 millimetri e zoom ottico 2,3x (12x digitale). È possibile passare dall’una all’altra e realizzare lo scatto desiderato, variando la diversa lunghezza focale, oppure usarle insieme per creare una maggiore profondità di campo tramite l’effetto bokeh.

ASUS ha aggiunto inoltre la doppia stabilizzazione delle immagini (elettronica e ottica), il sistema di messa a fuoco TriTech+ (autofocus laser, Dual Pixel PDAF e subject-tracking), il supporto per file RAW, modalità manuale e registrazione dei video 4K. la fotocamera frontale ha una risoluzione di 13 megapixel con lenti a 5 elementi e apertura f/2.0.

Lo ZenFone Zoom S possiede uno schermo da 5,5 pollici (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5 e integra un processore octa core Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti inoltre un chip audio Hi-Fi (192kHz/24bit), il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e vari sensori (accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità, luce ambientale, IR e RGB).

La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia fino a 6,4 ore di riproduzione video 4K e 42 giorni in standby. Grazie alla funzionalità reverse-charge può essere utilizzata anche come power bank ultra rapido per ricaricare altri dispositivi. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow (con Zen UI 3.0) che verrà aggiornato ad Android 7.0 Nougat nelle prossime settimane. Lo ZenFone Zoom S (colore Navy Black) è disponibile ad un prezzo di 499,00 euro.