DroneRules, volare sicuri con i droni

Filippo Vendrame,

Gli incidenti con i droni, sono, purtroppo, frequenti, soprattutto a causa della poca preparazione dei loro piloti. Oggi è facile trovare un drone pronto al volo in un centro commerciale e questo fa si che chiunque possa metterci le mani sopra, anche chi non ha alcuna esperienza di pilotaggio. Il risultato sono utilizzi al di fuori delle regole dell’ENAC con rischi per le cose e per le persone in caso di incidente. La Commissione Europea vuole dunque provare a sensibilizzare gli utenti ad un utilizzo corretto dei droni.

Per farlo ha messo online un portale multilingue in cui spiega tutte le regole vigenti in materia di volo. In Europa, infatti, mancando un regolamento unico che comunque prima o tardi arriverà, ogni paese dispone di leggi dedicate per l’utilizzo dei multirotore sia per utilizzo ricreativo che professionale. Attraverso questo portale, dunque, gli utenti possono trovare tutte le informazioni su come utilizzare senza rischi il loro drone. Il portale DroneRules non sembra essere ancora del tutto completo, tuttavia la localizzazione in lingua italiana è già presente e gli utenti italiani possono già iniziare ad informarsi sulle regole da adottare per un volo sicuro.

Il portale è suddiviso in due macro aree principali: utilizzo commerciale o ricreativo del drone. Scegliendo l’area indicata per il proprio scopo, l’utente troverà tutte le informazioni necessarie per volare con i droni.

La Commissione Europea pone molta attenzione sulla privacy visto che i multirotore possono essere utilizzati per effettuare riprese che, dunque, devono essere effettuate senza violare gli spazi delle persone.

Trattasi sicuramente di un’iniziativa molto utile ed interessante che prova a mettere un po’ di ordine in un settore molto dinamico ma che deve trovare ancora un perfetto inquadramento.