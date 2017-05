Moto X4 e altri smartphone nella roadmap Motorola

Luca Colantuoni,

Motorola annuncerà nei prossimi mesi diversi smartphone che si affiancheranno ai Moto G5 presentati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Qualcuno è riuscito a scattare una foto durante la presentazione privata della roadmap che conferma l’arrivo di Moto Z2, Moto E4 e Moto C. Nell’elenco alfabetico figurano anche il Moto X4 e due Moto G5S per un totale di nove modelli.

I top di gamma saranno Moto Z2 Force e Moto Z2 Play. Entrambi avranno uno schermo da 5,5 pollici, ma con differente risoluzione (2560×1440 pixel e 1920×1080 pixel, rispettivamente). Il termine Force si riferisce alla presenza di un vetro ShatterShield resistente a graffi e cadute. Il Moto Z2 Force integrerà un modulo Gigabit LTE. Non mancherà ovviamente il supporto per i Moto Mods. Il Moto X4 avrà invece un display da 5,2 pollici con 3D Glass, risoluzione full HD, doppia fotocamera posteriore SmartCam e telaio in alluminio con certificazione IP68.

Nell’immagine si leggono i nomi Moto gS e gS+ che, secondo il noto leaker Evan Blass, arriveranno sul mercato come Moto G5S e Moto G5S Plus. Si tratta quindi di versioni aggiornate degli attuali Moto G5 e G5 Plus. Aumenterà la diagonale dello schermo (da 5 a 5,2 pollici per il Moto G5S e da 5,2 a 5,5 pollici per il Moto G5S Plus), mentre il modello Plus avrà anche una doppia fotocamera posteriore.

I Moto E4 e Moto E4 Plus avranno schermi da 5 e 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel). Il modello Plus integrerà una batteria da 5.000 mAh. Infine, i Moto C e Moto C Plus avranno un display da 5 pollici, ma differenti risoluzioni (854×480 pixel e 1280×720 pixel). Il modello Plus integrerà una batteria da 4.000 mAh. La roadmap di Motorola è quindi piuttosto corposa. Ci saranno smartphone per tutte le tasche, ma c’è il rischio di creare confusione tra gli utenti.