Project Scorpio sbarca su Amazon Italia

Filippo Vendrame,

Project Scorpio, la prossima innovativa ed attesa console next generation di Microsoft, è sbarcata all’interno dell’eShop di Amazon Italia. La console non può essere già preordinata perchè sarà annunciata ufficialmente solamente il prossimo 11 giugno all’appuntamento E3 2017. Al momento, Amazon consente solamente agli interessati di essere avvisati su tutte le novità concernenti questo prodotto. In questo modo, quando Amazon lancerà ufficialmente i preordini, chi avrà lasciato un recapito email riceverà immediatamente un avviso in tal senso e se ancora interessato potrà acquistare la console sapendo che sarà tra i primi a poterla ricevere.

All’interno della scheda di Project Scorpio su Amazon Italia, gli utenti potranno trovare anche una sommaria descrizione frutto dell’anteprima di Digital Foundry che ha avuto la possibilità di visionare in anticipo il prodotto e di svelare la maggior parte delle sue sbalorditive caratteristiche. Dunque, per esempio, 6 teraflop di potenza di elaborazione grafica, 12GB GDDR5 con larghezza di banda pari a 326GB/s e CPU personalizzata da 2,3GHz. Ovviamente non ci sono riferimenti al prezzo in quanto sarà comunicato solamente al momento della presentazione ufficiale della console.

Si vocifera, comunque, che il costo possa aggirarsi sui 499 euro. Nessun dettaglio sulle tempistiche di arrivo anche se Microsoft è stata più volte chiara nel sottolineare che la console dovrebbe arrivare in tempo per lo shopping di fine anno, cioè per le festività natalizie.

Tra meno di un mese, quindi, gli utenti potranno scoprire tutti i dettagli della console Project Scorpio. Possibile che i preordini possano iniziare su Amazon Italia già a poche ore dalla presentazione ufficiale.