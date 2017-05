DeepMind-NHS: accesso inappropriato ai dati medici

Cristiano Ghidotti,

Lo scorso anno l’annuncio di un accordo siglato dalla divisione DeepMind di Alphabet, specializzata in intelligenza artificiale e machine learning, con l’NHS Royal Free Hospital Trust di Londra. L’obiettivo della partnership è quello di sfruttare le potenzialità dell’IA per la tutela della salute e la prevenzione delle patologie, partendo dall’analisi dei dati clinici.

Proprio l’accesso a queste informazioni, appartenenti a circa 1,6 milioni di pazienti, sarebbe stata condotta su “basi legali inappropriate”, stando a quanto riferito dal National Data Guardian britannico con una lettera inviata alla redazione di Sky News. Un’indagine finalizzata a far chiarezza su quanto accaduto è stata avviata dall’Information Commissioner’s Office e sembra già essere vicina a una conclusione.

L’obiettivo è quello di stabilire se DeepMind abbia o meno l’autorità legale per gestire dati clinici relativi a soggetti potenzialmente identificabili senza chiederne l’autorizzazione a ogni diretto interessato. Le leggi UK stabiliscono che l’ottenimento del permesso esplicito non è necessario nel caso in cui le informazioni vengano utilizzate per offrire un servizio di cura diretta. DeepMind dichiara di farlo, ma il National Data Guardian non è d’accordo, affermando che i dati vengono sfruttati esclusivamente per istruire un’applicazione sviluppata in partnership con il National Health Service.

Il software in questione, chiamato Streams, è già impiegato da dottori e personale medico di diversi ospedali britannici per identificare i pazienti potenzialmente esposti a rischio IRA, infezione renale acuta, una condizione che solo nel Regno Unito ogni anno causa oltre 40.000 decessi. I ricercatori ritengono che circa il 25% dei casi sia diagnosticabile in tempo per combattere la malattia. Questa la dichiarazione di un portavoce di DeepMind intervenuto sulla vicenda.