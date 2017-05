Huawei annuncia il tablet MediaPad T3 7

Luca Colantuoni,

Insieme al MediaPad M3 Lite 10 e al MediaPad T3 10, Huawei ha presentano un tablet di fascia bassa progettato principalmente per la navigazione e per la condivisione sui social network. Nonostante il prezzo molto basso, il MediaPad T3 7 possiede alcune caratteristiche interessanti. Il produttore cinese ha curato anche l’estetica e la scelta dei materiali, sicuramente migliori rispetto ai tablet Fire di Amazon, dei quali potrebbe essere un diretto concorrente.

Il MediaPad T3 7 possiede un telaio in alluminio anodizzato, materiale utilizzato anche in aeronautica che consente di combinare leggerezza e resistenza. Lo schermo IPS da 7 pollici ha una risoluzione di 1024×600 pixel e cornici laterali spesse solo 6,1 millimetri. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT8127 a 1,3 GHz, affiancato da 1 o 2 GB di RAM e 8/16 GB di memoria flash, espandibili tramite schede microSD. Le due fotocamere hanno una risoluzione di 2 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz) e GPS.

La batteria ha una capacità di 3.100 mAh, sufficiente per una giornata di navigazione su Internet. Dimensioni e peso sono 179×103,68×8,6 millimetri e 250 grammi, rispettivamente. Lungo il lato sinistro ci sono i pulsanti per accensione e volume, mentre sul bordo superiore è presente il jack audio da 3,5 millimetri. Sul retro, nell’angolo inferiore sinistro, si nota la griglia per l’altoparlante.

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia EMUI 4.1. Il tablet può essere utilizzato da tutti i membri della famiglia, bambini inclusi, per i quali è disponibile il controllo parentale Kid’s Garden. Il MediaPad T3 7 sarà disponibile dalla fine di giugno ad un prezzo di 109,00 euro.