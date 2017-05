iPhone 8, nuovi CAD con Touch ID frontale

Marco Grigis,

Il nodo Touch ID sembra lontano dall’essere sciolto, almeno per quanto riguarda i futuri iPhone 8. Del lettore di impronte digitali se ne discute ormai da diverse settimane, con le posizioni fra di loro più contrapposte: per molti sarà inglobato direttamente nello schermo, per altri potrebbe essere posto sulla scocca posteriore del dispositivo. Oggi, tuttavia, si aggiunge una terza ipotesi, sollevata dalla redazione di Engadget: i nuovi smartphone di Cupertino potrebbero vedere un Touch ID frontale, non inglobato nel display, in versione evoluta rispetto agli attuali modelli. L’indiscrezione giungerebbe da alcuni schemi dettagliati di design di cui la testata sarebbe entrata in possesso, tradotti poi in render CAD.

Così come già anticipato, i render proverrebbero da indiscrezioni molto dettagliate sui futuri iPhone 8, sebbene la testata non abbia rivelato la propria fonte. Lo smartphone mostrato svela la presenza di un Touch ID frontale, incassato a livello del vetro affinché risulti perfettamente allineato, ma non compreso all’interno del display. Non è dato sapere, tuttavia, quanto affidabili risultino questi render, poiché Engadget ha spiegato di non poter rendere noti i fornitori, limitandosi ad accennare la provenienza da un famoso produttore di accessori. 9to5Mac, nel frattempo, sottolinea come la pubblicazione sia vagamente confusa, poiché non appare ben chiaro se le elaborazioni grafiche si riferiscano effettivamente a iPhone 8 o, piuttosto, ai classici iPhone 7S.

Non è però tutto, poiché la redazione statunitense offre uno sguardo anche sulle funzioni di cui lo smartphone potrebbe essere dotato. Oltre al posizionamento verticale della doppia fotocamera, con un flash posto a separazione dei due obiettivi principali, potrebbero esservi innovazioni anche per quella frontale, per dei selfie più realistici. Ancora, Engadget spiega come la scocca posteriore verrà probabilmente realizzata da una lega di vetro molto resistente, una scelta che permetterà di approfittare della ricarica senza fili.

Want more iPhone 8 info? Our sources suggest a flush home button and dual selfie cameras: https://t.co/UJcmWxPavq pic.twitter.com/jnQG2sVjlo — Engadget (@engadget) May 16, 2017

Nel mentre, non emergono ulteriori informazioni sul conto dello smartphone ideato per il decimo anniversario della linea: il display sarà di tipo OLED e i prezzi potrebbero partire da 999 dollari.