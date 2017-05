Motorola Moto C e C Plus, smartphone essenziali

Luca Colantuoni,

Motorola ha aggiunto una nuova serie al suo catalogo di smartphone Android. I Moto C e C Plus diventano ora i modelli più economici offerti dal produttore statunitense, prendendo il posto dei Moto E nella fascia entry level. I due dispositivi mobile sono definiti essenziali, in quanto offrono le funzionalità più importanti ad un prezzo accessibile.

Le principali differenze tra i due smartphone sono la risoluzione dello schermo e la capacità della batteria. Entrambi hanno un telaio in plastica con cover rimovibile (micro-textured) e un display da 5 pollici (1280×720 pixel per Moto C Plus e 854×480 pixel per Moto C). La dotazione hardware del Moto C Plus comprende un processore quad core MediaTek MT6737 a 1,3 GHz, affiancato da 1 o 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash espandibili con schede microSD fino a 32 GB. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 2 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 4.000 mAh e offre un’autonomia fino a 30 ore.

Il Moto C integra invece uno processore quad core MediaTek MT6737M a 1,1 GHz, abbinato a 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 32 GB. La fotocamera frontale è la stessa del modello Plus, mentre quella posteriore ha una risoluzione di 5 megapixel. La batteria ha una capacità di 2.350 mAh. La connettività è identica per i due modelli: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Il Moto C è disponibile anche in versione 3G. Presenti infine la radio FM e il jack da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Entrambi gli smartphone verranno offerti in quattro colori: Metallic Cherry, Pearl White, Fine Gold e Starry Black. Il Moto C 3G con 1 GB di RAM e 8 GB di storage costa 89 euro, mentre il prezzo della versione 4G è 99 euro. Il Moto C Plus con 1 GB di RAM e 16 GB di storage sarà in vendita a 119 euro. L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di giugno.