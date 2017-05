Nintendo porterà The Legend of Zelda su mobile?

Cristiano Ghidotti,

Nintendo sembra averci preso gusto con i giochi mobile: dopo anni e anni di stoica resistenza è arrivato il debutto dell’applicazione Miitomo, seguita dai titoli Super Mario Run e Fire Emblem Heroes. Presto toccherà anche ad Animal Crossing e, stando a una nuova indiscrezione, a un altro dei brand storici del gruppo: The Legend of Zelda.

Con tutta probabilità non si tratterà di un titolo tanto complesso e articolato come Breath of the Wild, uscito di recente su Switch e Wii U, ritenuto da alcuni un vero e proprio capolavoro. Il rumor arriva dalle pagine del Wall Street Journal e vorrebbe Nintendo nuovamente collaborare con la software house DeNA per la fase di sviluppo. Un gioco destinato sia ai dispositivi Android sia a quelli iOS. Nessuna tempistica al momento specificata per quanto riguarda il rilascio, ma richiamando alla mente le parole del presidente Tatsumi Kimishima è possibile ipotizzarne il lancio durante l’anno fiscale in corso, ovvero entro il marzo 2018.

Investire sulla produzione e la distribuzione di titoli mobile, per Nintendo, costituisce anche un modo efficace per promuovere le proprie piattaforme. La mossa sembra essersi rivelata azzeccata con Switch, console dalla natura ibrida lanciata un paio di mesi fa e capace di riscontrare fin da subito un notevole successo in termini di vendite a livello globale. Dopo lo scivolone di Wii U, il gruppo ha bisogno di sperimentare nuove strade e iniziative per tornare ai fasti di un tempo.

La strada imboccata sembra essere quella giusta e i fan di certo gradiscono la prospettiva di vedere replicate in futuro iniziative di questo tipo, pregustando la possibilità di godere sul proprio smartphone o tablet titoli dall’appeal indiscutibile come F-Zero o Metroid. Maggiori informazioni potrebbero arrivare in occasione dell’evento E3 2017 in scena il mese prossimo.