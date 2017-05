Project Scorpio, GameStop lancia i preordini

Filippo Vendrame,

Manca un po’ meno di un mese alla presentazione ufficiale di Project Scorpio, la prossima console next generation di Microsoft che, come noto, sarà svelata al prossimo E3 2017 che si terrà l’11 giugno, eppure c’è già molto fermento intorno ad essa. Oltre ad Amazon Italia che ha aperto una pagina dedicata all’interno del suo eShop dando la possibilità agli interessati di lasciare un recapito email per ricevere tutte le informazioni sulla futura disponibilità della console, arriva, adesso, GameStop che addirittura lancia i preordini di Project Scorpio.

All’interno dell’eShop della nota catena di negozi dedicata ai giochi, le persone potranno preordinare Project Scorpio da subito, per poterla ricevere immediatamente al day one. Ovviamente non c’è ancora il prezzo finale visto che non è stato ufficializzato e GameStop mette un fittizio quanto “spaventoso” 9.999,00 euro. Non si tratta del costo reale certamente, tuttavia GameStop sottolinea che per prenotare la console, gli utenti dovranno lasciare una caparra di 100 euro per poterla ricevere all’interno del programma Pickup@store che permette di prenotare o acquistare online giochi, console e accessori e ritirarli in un qualsiasi negozio GameStop.

I 100 euro di caparra saranno, poi, detratti dal prezzo finale della console quando l’utente si recherà al punto vendita per ritirarla e, ovviamente, per saldare la differenza. GameStop non evidenzia nemmeno la data d’uscita di Project Scorpio. Le tempistiche sicuramente si conosceranno quando Microsoft annuncerà ufficialmente questo prodotto ma è già noto da tempo che la console arriverà verso la fine dell’anno in tempo per lo shopping natalizio.

Tra un meno di un mese, dunque, prezzi e disponibilità saranno finalmente svelati.