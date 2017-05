Wind, concorso online per i Wind Music Awards

Filippo Vendrame,

Wind permette di vincere l’accesso alla buona musica. L’operatore arancione, infatti, ha lanciato un nuovo concorso online: fino al 17 Maggio, effettuando una ricarica tramite app Veon, sarà possibile partecipare all’estrazione giornaliera di 20 biglietti per assistere dal vivo ai Wind Music Awards nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona. L’evento musicale, realizzato da Wind con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI e di SIAE e ASSOMUSICA, si svolgerà nelle serate del 5 e 6 Giugno. Sul prestigioso palco dell’Arena, si alterneranno le star del panorama musicale italiano, premiate per i loro recenti successi discografici e, per la prima volta, anche per quelli live, ed importanti ospiti internazionali.

Per poter vincere i biglietti, è sufficiente effettuare una ricarica, di qualsiasi importo, da app Veon con carta di credito o PayPal. Ogni giorno saranno estratti dieci fortunati vincitori, che si aggiudicheranno due biglietti ciascuno per il parterre. Il loro nominativo sarà comunicato sulla pagina ufficiale Facebook di Wind e Veon. L’iniziativa verrà supportata da una campagna digital dedicata. Wind, in linea con il posizionamento di brand smart value for money, offre soluzioni semplici, chiare e trasparenti dedicate ai clienti che sfruttano le potenzialità del digitale. I clienti Wind possono contare sulle infrastrutture di Wind Tre, il più grande operatore nazionale di telefonia mobile che sta realizzando importanti investimenti nel digitale per servizi sempre più affidabili e veloci.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del portale di Wind.