Alcatel A5 LED disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il nuovo Alcatel A5 LED, presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona insieme ad altri due modelli di fascia bassa, arriva finalmente in Italia. Come si può dedurre dal nome, lo smartphone possiede una cover con numerosi LED colorati che possono essere personalizzati in base all’evento o all’app in esecuzione. Si tratta quindi di un prodotto indirizzato soprattutto agli utenti più giovani.

Alcatel A5 LED possiede uno schermo IPS da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore octa core MediaTek MT6753 a 1,3 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel con autofocus, flash dual tone, HDR e stabilizzazione elettronica delle immagini, mentre per quella posteriore è stato scelto un sensore da 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps).

Sono presenti inoltre accelerometro, giroscopio, bussola, sensori di luminosità e prossimità, jack audio da 3,5 millimetri e porta micro USB 2.0. La batteria da 2.800 mAh offre un’autonomia massima di circa 12 ore in conversazione su rete 4G e circa 300 ore in standby. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow. Il prezzo consigliato è 209,00 euro.

La caratteristica più interessante (e divertente) è la cover composta da 35 LED presente nella confezione. L’utente può associare un colore diverso ad ogni app o ad ogni contatto. Ad esempio, quando si riceve una notifica da Facebook, la cover diventerà blu, mentre lo smartphone si colorerà di verde per ogni messaggio di WhatsApp. La funzionalità Light Show permette invece di creare una sequenza di colori da associare ad un singolo chiamante o ad un gruppo. I LED possono anche muoversi a ritmo di musica durante l’ascolto del brano preferito. Con Color Catcher è possibile invece catturare i colori circostanti con la fotocamera oppure quelli di un’immagine presente nella galleria e personalizzare sia la cover che il display.