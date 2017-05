Amazon Fire 7 e Fire HD 8 arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato nuovi tablet con schermo da 7 e 8 pollici. Rispetto ai precedenti modelli sono stati apportati pochi miglioramenti in termini di design e specifiche. Il Fire 7 sostituisce il Fire (2016), mentre il Fire HD 8 (2017) prende il posto del Fire HD 8 (2016). Negli Stati Uniti è possibile acquistare anche le Kids Edition di entrambi i dispositivi.

Il Fire 7 è praticamente identico al Fire (2016), ma è più sottile (9,6 contro 10,6 millimetri) e più leggero (295 contro 313 grammi). Il modulo WiFi è ora dual band (2,4 e 5 GHz), mentre l’autonomia è aumentata da 7 a 8 ore. I pulsanti del volume sono stati spostati all’estrema sinistra del bordo superiore. Tutte le altre specifiche sono rimaste invariate: schermo IPS da 7 pollici, processore quad core a 1,3 GHz, 1 GB di RAM, 8/16 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere VGA (frontale) e da 2 megapixel (posteriore), porta micro USB 2.0, jack audio da 3,5 millimetri, modulo Bluetooth e accelerometro.

Il Fire 7 sarà disponibile solo in nero a partire dal 7 giugno. I prezzi sono 69,99 euro (8 GB) e 79,99 euro (16 GB). Per eliminare le “offerte speciali” (sfondi sponsorizzati e offerte di ebook quando il tablet è in standby) occorre aggiungere 15,00 euro. Gli utenti che si iscriveranno al servizio Amazon Prime entro le 9:00 del 17 agosto riceveranno uno sconto di 15,00 euro.

Per quanto riguarda il nuovo Fire HD 8 non risultano novità evidenti rispetto alla generazione precedente. Il tablet integra uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel), processore quad core a 1,3 Ghz, 1,5 GB di RAM, 16/32 GB di storage, slot microSD, fotocamere VGA e da 2 megapixel, moduli WiFi dual band e Bluetooth, porta micro USB 2.0 e jack audio da 3,5 millimetri. La batteria offre un’autonomia fino a 12 ore.

I prezzi sono 109,99 euro (16 GB) e 129,99 euro (32 GB), a cui aggiungere 15,00 euro per eliminare le offerte speciale. Per questo tablet c’è uno sconto di 20,00 euro nel caso di iscrizione ad Amazon Prime. Anche il Fire HD 8 (colore nero) sarà disponibile dal 7 giugno.