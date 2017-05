Apple pronta ad abbandonare iPad Mini?

Marco Grigis,

iPad Mini 4 potrebbe essere l’ultimo rappresentante della sua stirpe, quella dei tablet di Cupertino dalle dimensioni ridotte. È questa l’indiscrezione che giunge da BGR, sulla base di alcune informazioni fornite da fonti apparentemente vicine ad Apple: la società starebbe pensando di abbandonare la linea. Colpa della riduzione delle vendite, si sostiene, poiché il device sarebbe stato cannibalizzato dai phablet targati mela morsicata.

A quanto sembra, le vendite di iPad Mini 4 sarebbero decisamente calate, poiché cannibalizzate da altri prodotti Apple. Dalla linea Plus degli iPhone, in particolare, con quello schermo da 5.5 pollici non troppo lontano dai 7.9 di cui il piccolo tablet è dotato. Così Cupertino starebbe vagliando la possibilità di un pensionamento anticipato della linea, per una maggiore differenziazione tra i già citati smartphone e gli iPad.

Un primo assaggio di questa strategia si sarebbe intravisto con il recente lancio di iPad 2017, un device da 9.7 pollici addirittura proposto a prezzo inferiore rispetto a iPad Mini 4. Il dispositivo può essere considerato una sorta di iPhone SE dell’universo dei tablet, con una scocca largamente recuperata dal primo iPad Air ma delle performance non molto distanti dalla linea Pro, fatta eccezione per il supporto a Smart Cover ed Apple Pencil. Proposto negli Stati Uniti a soli 329 dollari, contro i 399 proprio di iPad Mini 4, sembra che il nuovo arrivato abbia tutte le carte in regola per rimpiazzare il suo piccolo predecessore.

Non è però tutto poiché, oltre alla quinta generazione di iPad, Apple avrebbe deciso di puntare il tutto e per tutto sulla linea Pro, con l’imminente lancio di un modello da 10.5 pollici con display edge-to-edge, nonché un refresh delle performance per i 9.7 e i 12.9 pollici. In ogni caso, qualora Cupertino decidesse di decretare definitivamente la morte di iPad Mini, la presa non verrà staccata prima dell’autunno inoltrato, qualche settimana dopo la presentazione dei modelli poc’anzi citati.