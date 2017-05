DJI, un’app per le Smart TV dedicata a i droni

Filippo Vendrame,

DJI, noto produttore di droni, debutta nel mondo delle Smart TV. Ovviamente l’azienda non ha lanciato un modello di televisione ma bensì un’applicazione pensata per le TV intelligenti che permette di accedere in tutta comodità a tutti i filmati registrati con i droni e condivisi in rete dagli utenti. L’applicazione “DJI Smart TV” è disponibile per molti modelli di Smart TV e per Apple TV.

L’applicazione è sicuramente una buona idea. Con i droni di DJI è molto facile realizzare splendidi video, anche in 4K, da punti di vista “speciali”. Adesso, grazie all’app DJI Smart TV questi stessi utenti avranno anche modo di condividerli e permette a più persone di visualizzarli in tutta comodità dal salotto di casa. Da un certo punto di vista quest’applicazione può essere vista come una naturale evoluzione dell’ecosistema di servizi di DJI che già offre soluzioni facili per effettuare riprese mozzafiato di altissima qualità.

L’applicazione, al momento in lingua inglese, può, dunque, essere scaricata ed installata dallo Store di Apple TV e da quello di molti modelli di Smart TV (Samsung Tizen TV, dispositivi di intrattenimento funzionanti con Android 5.1 e versioni superiori e tanti altri).

Per usufruirne dalla TV di casa non è necessario effettuare alcuna registrazione. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è avviarla e godersi le riprese in volo che i possessori di un drone DJI hanno effettuato.