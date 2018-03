Da Element il primo televisore con Fire TV e Alexa

Cristiano Ghidotti,

La tecnologia dell’assistente virtuale Alexa, oltre a operare negli smart speaker della linea Amazon Echo, fa il suo debutto ufficiale anche sui televisori. Il primo ad essere commercializzato è prodotto da Element e fa oggi il suo esordio (non in Italia) con l’avvio della fase di pre-ordine, mentre le consegne cominceranno il 14 giugno. Si tratta di un modello che basa la propria componente software sulla piattaforma Fire TV, già vista in azione su un set-top box e su uno Stick da connettere all’ingresso HDMI.

L’interazione vocale con Alexa avviene tramite il telecomando con microfono fornito in dotazione: basta premere un pulsante e si può chiedere di aprire un’app, cercare un particolare contenuto da riprodurre in streaming, riavvolgere la visione di qualche secondo, trovare informazioni di qualsiasi tipo in Rete o consultare le condizioni meteo, avviare una playlist musicale e molto altro ancora. Si tratta di pannelli 4K (ma non HDR), acquistabili con una spesa relativamente contenuta. La scheda tecnica, oltre al già citato pannello Ultra HD (3840×2160 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, vede la presenza di un processore quad core T1-938, GPU Mali, 3 GB di RAM, memoria interna da 16 GB per lo storage, 4 porte HDMI, una USB 2.0 e una USB 3.0, slot Ethernet, VGA, RCA, jack audio da 3,5 mm, modulo WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band e Bluetooth 4.1.

Sul telecomando sono presenti tre pulsanti per l’accesso rapido ai servizi Prime Video, Prime Music e Netflix. Quattro le edizioni commercializzate e il relativo prezzo: con diagonale da 43 pollici a 449,99 dollari, da 50 pollici a 549,99 dollari, da 55 pollici a 649,99 dollari e infine da 65 pollici a 899,99 dollari. Al momento non è dato a sapere se e quando i nuovi televisori di Element con piattaforma Fire TV e assistente Alexa arriveranno anche nel nostro paese e con quale esborso economico.