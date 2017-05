Google I/O 2017: annunciato Google Lens

Il Google I/O 2017 si apre con l’ingresso di Sundar Pichai, che appena salito sul palco annuncia l’ennesimo traguardo raggiunto dall’ecosistema Android: due miliardi di dispositivi attivi a livello globale. La prima vera e propria novità annunciata è Google Lens, un’applicazione in grado di riconoscere qualsiasi oggetto e acquisire informazioni semplicemente inquadrandolo con la fotocamera dello smartphone.

La tecnologia si basa sull’analisi e sul riconoscimento di ciò che è contenuto nelle immagini da parte dell’Assistente Google. Inquadrando la vetrina di un ristorante o di un’attività commerciale, ad esempio, sarà possibile consultare le recensioni degli altri utenti o il sito Web, mentre puntando la fotocamera alla locandina di un concerto si potranno acquistare i biglietti per parteciparvi. La funzionalità ricorda da vicino quanto offerto da Word Lens, per tradurre in tempo reale i cartelli stradali con Traslate puntando la fotocamera dello smartphone.

With Google Lens, your smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. #io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1

— Google (@Google) May 17, 2017