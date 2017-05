Nissan sostiene la mobilità elettrica a Torino

Filippo Vendrame,

Nissan vuole promuovere la mobilità sostenibile in Italia ed a Torino lancia un piano per la mobilità elettrica per facilitare l’adozione di quelle misure che possano salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini. Nissan e la Città di Torino si impegnano nella promozione della mobilità sostenibile per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei cittadini e per proteggere la salubrità dell’aria.

Nissan, sulla base della propria esperienza acquisita nei principali Comuni Italiani, propone un modello di sostituzione del parco auto pubblico con una serie di vantaggi economici e ambientali, lo sviluppo di infrastrutture dedicate con forme di ricarica rapida e modelli di car e van sharing elettrico. A Torino, nella direzione dello sviluppo della mobilità elettrica, un passo significativo si sta compiendo con l’adozione di un provvedimento dell’Amministrazione comunale volto a favorirne la diffusione, anche attraverso la concessione di specifiche deroghe alle limitazioni del traffico per i conducenti di veicoli elettrici o ibridi.

La mobilità elettrica è oggi l’unica soluzione reale, efficace e già disponibile, per contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni inquinanti e quindi alla protezione del clima.

Per l’occasione, il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto una Nissan Leaf, consegnata dall’Amministratore Delegato di Nissan Italia Bruno Mattucci, per sperimentare i benefici della mobilità elettrica nel capoluogo piemontese.