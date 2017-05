Nokia 8 e Nokia 9, prima apparizione in video

HMD Global ha promesso l’arrivo sul mercato di almeno 6-7 smartphone entro la fine dell’anno. Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona sono stati annunciati tre modelli, ovvero Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6. Seguendo la numerazione crescente, i prossimi dispositivi dovrebbero essere Nokia 7, Nokia 8 e Nokia 9, dei quali circolano indiscrezioni da alcune settimane. Gli ultimi due smartphone sono apparsi in un breve video pubblicato su Vimeo, successivamente rimosso.

L’offerta del produttore finlandese, che ha acquisito i diritti sull’uso del famoso marchio, comprende oggi modelli di fascia media e bassa. La qualità dei materiali è sicuramente il loro punto di forza, ma gli utenti attendono il top di gamma che dovrebbe competere contro i Galaxy S8 e gli iPhone 7. Nel video di circa 30 secondi vengono mostrati quattro smartphone da diverse angolature, posizionati alla fine uno accanto all’altro. I primi due sulla destra sono chiaramente i Nokia 3 e Nokia 5, mentre il Nokia 6 non è presente.

This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS

— Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017