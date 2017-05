PES 2018 ufficiale: primo trailer e data di uscita

Cristiano Ghidotti,

Puntuale come accade ogni anno in questo periodo da tempo immemore, ecco l’annuncio ufficiale di PES 2018. La nuova simulazione calcistica di Konami arriverà sul mercato alla fine dell’estate, con tutta probabilità anticipando di qualche settimana il rivale di sempre FIFA 18 (non ancora presentato da EA Sports).

C’è già anche la data di uscita: 14 settembre per quanto riguarda l’Europa, mentre negli Stati Uniti il debutto avverrà due giorni prima. Confermate inoltre le piattaforme che riceveranno il titolo, ovvero PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito è possibile vedere in streaming il teaser trailer rilasciato per l’occasione, tutto dedicato al Barcellona, team che con i suoi giocatori più rappresentativi sarà presente anche sulla copertina. Un filmato più lungo e completo è invece atteso per il 13 giugno, in apertura dell’evento E3 2017 che andrà in scena a Los Angeles.

Per quanto riguarda le novità introdotte da Pro Evolution Soccer 2018, Konami promette notevoli passi in avanti per quanto riguarda gameplay e comparto grafico. Le prime informazioni ufficiali fanno riferimento al Dribbling Strategico per un maggior controllo nella fase di possesso, al Real Touch+ per la gestione della palla e a un rinnovamento dei calci piazzati. Ancora, Real Capture aumenterà la qualità dell’impatto visivo con un’illuminazione fotorealistica, animazioni inedite e particolari come la riproduzione fedele dei tatuaggi. Prevista inoltre una nuova sfida multiplayer.

Una nuova modalità dedicata al 2 contro 2 e 3 contro 3 in co-op, con il supporto per giocatori locali. Gioca insieme agli amici, porta la tua squadra al vertice o semplicemente divertiti con le partite a selezione casuale.

La software house, infine, sottolinea come la versione PC di PES 2018 sarà all’altezza di quanto offerto sulle altre piattaforme, rispondendo così alle critiche giunte da più parti per la scorsa edizione. Già avviata la fase di pre-ordine, con bonus offerti a chi sceglie di acquistare il gioco prima del lancio.